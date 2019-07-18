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YKS istatistikleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT ile sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinden 1'er, yabancı dilden ise 5 birinci çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden birer, yabancı dilden ise 5 aday 500 tam puan alarak birinci oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan 2019-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan, 2 milyon 390 bin 491'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 390 bin 188'inin sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 24 bin 549 adaydan 1 milyon 880 bin 800'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 137 bin 751 adaydan da 113 bin 956'sı sınava girdi.

AYT'ye katılanlardan 1 milyon 880 bin 711'inin, YDT'ye girenlerden ise 113 bin 951'inin sınavı geçerli sayıldı.

- Baraj puanlarına göre yüzdelikler

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 74,16'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 77,21'i 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 71,24'ü barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 39,34'ü barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 75,49'u, eşit ağırlıkta yüzde 57,39'u barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 79,44'ü 180 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

- YKS puan dağılımı

YKS'ye giren adaylardan TYT ile sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, yabancı dilde ise 5 aday 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 13, sayısalda 38, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5 ve dilde 26 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 390 bin 188 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 14,673 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,687 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,672 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,243 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 880 bin 711 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,985 ortalama, tarih-1 10 soruda 2,035 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,184 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,982 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,397 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,477 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 1,070, matematik 40 soruda ortalama 4,775, fizik 14 soruda 1,034 ortalama, kimya 13 soruda 0,963 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,298 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 73 adayın ortalaması 28,894, Arapça oturumuna katılan 4 bin 222 adayın ortalaması 13,228, Fransızca oturumunda yer alan 865 adayın ortalaması 28,242, İngilizce oturumuna giren 106 bin 363 adayın ortalaması 29,755, Rusça oturumundaki 428 adayın ortalaması ise 33,095 olarak hesaplandı.

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