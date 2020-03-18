HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında açıklama

YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 19:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor. Selçuk, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi?' sorusuna "Olasıklıklar dahilinde gördüğümüz bir konu" dedi.

YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında açıklama

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

(Yaz tatili geç mi başlayacak?) Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS-LGS

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama var mı?

AÖF sınavları ertelenecek mi?

Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları bekleniyor!

Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?

AİS açıldı ve YKS geç başvuru dönemi başladı! YKS geç başvuru nasıl yapılır?

YKS geç başvuru dönemi başladı!

MSÜ ertelendi mi? MSÜ sınav tarihi değişti mi?

MSÜ ertelenecek mi?

MSÜ ertelendi mi? Corona Virüs nedeniyle MSÜ sınav tarihi değişti mi?

MSÜ ertelenecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.