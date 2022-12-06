YKS ne zaman yapılacak? YKS 2023 tarihi değişti mi? Seçim tarihinin ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi

YKS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından her sene merkezi olarak düzenlenen YKS için heyecan artıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav başvurularının şubat ayında alınacağı, sınav oturumlarının ise haziran ayında düzenleneceği duyuruldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik YKS ile seçim tarihinin aynı güne denk gelmesi hakkında bilgi verdi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyuruldu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinin değiştiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

