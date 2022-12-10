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YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihlerinde bir değişiklik oldu mu?

10.12.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca genci ilgilendiren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav takviminde herhangi bir değişiklik var mı oldukça merak ediliyor. Daha önce sınavın 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Üniversite hayali kuran milyonlarca insan tarafından ÖSYM'nin YKS tarihlerinde bir değişiklik yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki sınav takviminde bir değişiklik oldu mu? İşte YKS ile ilgili merak edilenler!

YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihlerinde bir değişiklik oldu mu?

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 YKS'nin 17-18 Haziran'da yapılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere 2023 yılı aynı zamanda seçim yılı olduğundan dolayı seçim ve YKS'nin tarihlerinin çakışabileceği, bu sebepten de Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınav tarihinin değiştirilebileceği kulislerde dolanıyordu. Peki sınav tarihinde herhangi bir değişiklik oldu mu?

YKS SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM

Edinilen bilgiye göre seçim takvimiyle YKS sınav takviminin çakışma ihtimali söz konusu. Bu nedenle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın tarihi seçim tarihiyle çakışmayacak şekilde yeniden düzenlenebilir. Sınav tarihi ile ilgili son karar yapılan araştırmalar sonucunda netlik kazanacak. Sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda ise seçim tarihinin değiştirilme ihtimali bulunuyor. Özellikle sınav takviminde bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Fakat şu an için sınav takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 17-18 Haziran sınav tarihi olarak görünüyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini daha önce yaptığı açıklamasında belirtmişti. Konu ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve sonuçlandığında durumun kamuoyuna açıklanacağını da belirten Çelik, gençlerin endişelenmemesi gerektiğini söylemişti. Şu an için sınav takviminde bir değişikliğin olmadığı görülmekte. İlerleyen günlerde milyonlarca genci ilgilendiren YKS ile ilgili bir değişikliğin olup olmayacağı ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.
YKS sınav tarihi değiştiğine dair şu ana kadar yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği takdirde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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