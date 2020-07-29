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  4. YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Uğur İbrahim Bülüç bulundu

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Uğur İbrahim Bülüç bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra yanına kıyafetleri ve çantasını da alarak ortadan kaybolan Uğur İbrahim Bülüç (23), polis tarafından Antalya Havalimanı'nda bulundu.

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Uğur İbrahim Bülüç bulundu

Serik Orta Mahalle'de yaşayan Uğur Bülüç, önceki gün sabah saatlerinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıktı. Oğullarına bir daha ulaşamayan Güler ve Nazmi Bülüç çifti, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Uğur İbrahim Bülüç, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı iç hatlar bölümünde bulundu.

Müjdeli haberi alan Nazmi ve Gülser Bülüç çifti, havalimanına giderek Uğur İbrahim Bülüç'ü teslim aldı.

UÇAKLA İSTANBUL'A GİTMİŞ

Bülüç'ün evden ayrıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gittiği, bir gece burada bir otelde kaldığı, anne ve babasının üzülmesine dayanamayarak saat 20.00'de tekrar uçakla Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

ANNE BÜLÜÇ GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEMİŞTİ

Anne Güler Bülüç, yaptığı açıklamada "Sabah, 'sınav sonucunu öğreneyim' diyerek evden çıktı. Ben çarşıda internet kafelerden sınav sonucunu öğrenip, gelecek diye düşündüm. Meğerse telefondan da öğreniliyormuş. O saatten sonra da eve tekrar geldi. Oğlum akıllı bir çocuktu, genelde evde oturur hiçbir yere gitmezdi. 'Sınav sonucum kötü, kazanamadım' deseydi ona kızmazdım. Çantasını da almış, evden gitmiş. Haber alamayınca polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduk. Karakola en son giydiği kıyafet bilgilerini verdik. Durumu anlattık. İnşallah duyan, gören olur. Haber verir. Çocuğumun bulunmasını istiyorum" diyerek gözyaşı dökmüştü.

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(DHA)

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