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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçlarında son viraj

16.08.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26-27 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz'da açıklanmıştı. ÖSYM, yayınladığı kılavuz ile birlikte tercih tarihlerini paylaşmıştı. Yüz yüze eğitim, 2020-2021 sezonunda salgından dolayı aksamıştı. Bundan dolayı da baraj puanı da düşürüldü. Öğrenciler, YKS tercihlerini daha önce paylaşılan tarihlerde yapabilecek.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçlarında son viraj

YKS tercihlerinin ardından sonuçlar da beklenecek. 5-20 Ağustos tarihlerinde alınan tercihlerin ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacak. Başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan öğrenciler, tercihlerin ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar da 4-8 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, kayıt için belirtilen belgeleri toplayarak, kayıt zamanı içinde ilgili üniversitelere başvuru yapmaları gerekir.

Bu zaman içinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt işlemlerini yapmayanlar, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan fakat, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme ya da tek ders sınava gireceklerin de paylaşılan tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021’ye dek yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe dek mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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