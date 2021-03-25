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YKS ve LGS ertelendi mi? Üniversite ve lise giriş sınavları iptal mi edildi?

25.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS ve YKS sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği sınav tarihleri yaklaşırken merak konusu oldu. Liselerde ortaokullarda yüz yüze uygulanan sınavlarının ertelenmesinin ardından milyonlarca öğrenci LGS ve YKS sınavlarının ertelenip ertelenmediği konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeni ile ertelenen YKS sınavının ardından, 2021 yılının üniversite adayları YKS sınavı iptal olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar…

YKS ve LGS ertelendi mi? Üniversite ve lise giriş sınavları iptal mi edildi?

LGS ve YKS sınavına girecek olan adaylar, Üniversite ve lise giriş sınavları iptal mi olacak? sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca adayın hazırlandığı YKS ve LGS sınavının koronavirüs vakalarının artması nedeni ile iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, YKS ve LGS sınav tarihlerinde değişiklik olacak mı? YKS ve LGS sınavları ertelendi mi? İşte, yanıtı…

LGS VE YKS SINAVLARI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sınavı’nın tarihi ile ilgili henüz bir değişiklik kararı bildirilmedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilen sınav takvimine göre ise üniversite adayları;

26 Haziran - Temel Yeterlilik Testi (TYT)

27 Haziran – Alan Yeterlilik Testi (AYT)

27 Haziran – Yabancı Dil Testi (YDS)

Tarihlerinde sınava girecek. Ancak, ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda yer alan ibareye göre; Kovid-19 salgının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 yılı sınav takvimi güncellenebilecek.

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