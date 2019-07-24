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YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Üniversite tercih dönemi sürüyor ve adaylar TYT, AYT, YDT sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite ve lisans veya ölisans programları seçiyor. Peki yapılan tercihler doğrultusunda yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani adaylar üniversite kazanıp kazanmadıklarını, kazandılarsa hangi üniversiteye yerleştirildiklerini ne zaman öğrenebilecekler?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye giriş maratonunda son etaba girildi. Adayların YKS kapsamında girdikleri TYT, AYT ve YDT sınavlarından aldıkları puanlar üniversite ve bölüm tercihinde kullanılıyor. Adaylar YKS tercih kılavuzunda yer alan şartlara göre ve geçtiğimiz senenin taban puanları ile kontenjanları dikkate alarak ön lisans veya lisans bölümlerini tercih ediyorlar. Peki bu tercihlerin sonucu yani YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? Adaylar yaptıkları tercihlerden birine yerleşip yerleşmediklerini ne zaman öğrenebilecekler?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Üniversite maratonun sonu yerleştirme sonuçlarının ilanı kabul edilmektedir ama bu maratonun uzatmaları da var. Yerleştireler sonrası boş kalan kontenjanlara adaylar başvuru yapabilecekler. Tabii merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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