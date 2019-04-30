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'Yogi' korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

TRABZON’un Çaykara ilçesinde Yahya Gönlü'nün (50) evinin yakınında bulup sahip çıktığı boz ayı yavrusu, Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alındı.

'Yogi' korumaya alındı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde Yahya Gönlü'nün (50) evinin yakınında bulup sahip çıktığı boz ayı yavrusu, Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alındı. 'Yogi' adı verilen ayının, bakım ve sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde duvar ustası Yahya Gönlü, evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. Gönlü, 'Yogi' adını verip, biberonla süt vererek 15 gündür beslediği minik ayıyı, Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü Trabzon Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Bakım ve kontrolleri yapılacak olan boz ayı yavurusunun bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı belirtildi.
'İNSANLARDAN UZAK TUTULUYOR'
Veteriner hekim Yavuz Selim Uysal, sevimli yavru ayının sağlığında bir sorun olmadığını belirterek, "Ayımızda herhangi bir hastalık veya yaralanma söz konusu değil. Gayet sağlıklı bir boz ayı. Sadece burada güvenliğini sağlayıp, beslenmesini temin ediyoruz. Burada ayıya oldukça ilgi var. Ama insanlardan Yogi’yi uzak tutmaya çalışıyoruz ki doğal ortamına bırakıldığında sıkıntı yaşamasın. Doğal ortama uyum becerileri kaybolmasın diye uğraşıyoruz. Günde 3 litre süt içiyor. Sütüne meyve aromaları veya şeker koyuyoruz ki; böylece sevdiği ürünlere şimdiden alışıyor" dedi.

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'Yogi' korumaya alındı'Yogi' korumaya alındı'Yogi' korumaya alındı'Yogi' korumaya alındı

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