Yoğun toplantı günlerinde enerjini tavan yaptıracak 10 aromatik kahve fikri

1. Tarçınlı Latte

2. Vanilyalı Americano

Sütlü tatları seviyorsan kahven latte olmalı. Tarçınlı latte hem enerji veriyor hem de lezzetli bir kahve. Toplantıdan toplantıya koşarken tarçınlı latte sana iyi gelen bir çeşit.



Vanilya tadını seviyorsan bu içeceği deneyebilirsin. Hafif bir tadı olan kahve yumuşak içim sevenlere göre. Vanilyanın tatlılığı kahvenin yoğunluğuyla birleşince ortaya lezzetli bir içecek çıkıyor.

3. Kakuleli Türk Kahvesi



Türk kahvesi sevenler için bu çeşit ideal. Kakule ile Türk kahvesine lezzetli bir dokunuş yapacaksın. Aromatik bu kahve ile toplantılar daha rahat geçecektir.

4. Portakallı Filtre Kahve



Portakal sevenler için ideal bir seçenek bu. Filtre kahve uyanık kalmana yardım ederken portakal aroması rahat içim sağlıyor. Portakal ve kahve hiç denemediysen bir dene bizce!

5. Hindistan Cevizli Latte



Hep aynı şekilde sade latte içmekten sıkıldıysan bir de Hindistan cevizli olanı dene. Espresso ve süt karışımına biraz Hindistan cevizi şurubu katarak hazırlayabileceğin kahve toplantıda sıkıldığında çok iyi gidecek.

6. Fındık Aromalı Cappuccino



Espresso, süt köpüğü ve fındık bir araya gelse çok iyi olmaz mı? Lezzetine doyum olmayan bu cappuccino en yoğun günlerde senin kurtarıcın olacak. Kavrulmuş tatları seviyorsan bu kahve tam senlik.

7. Zencefilli Ballı Kahve



Zencefili herkes sevmez ama seviyorsan bu kahveyi de seversin. Üzerine biraz da bal eklersen farklı lezzette bir kahve hazırlamış olursun. Farklı bir kahve içmek istediğinde bunu deneyebilirsin.

8. Karamelli Soğuk Kahve



Toplantıların bir türlü bitmediği uzun sıcak günlerde soğuk kahve çok iyi gider. Karamel seviyorsan lezzeti tam senlik. Yoğun günlerinde ferah bir içecek arıyorsan bu kahveyi deneyebilirsin.

9. Kakao ve Tarçınlı Mocha



Kahvene tarçın ve kakao ekleyerek aromasını lezzetlendirebilirsin. Tarçın seviyorsan senin için ideal kahve bu olabilir. İşler bir türlü bitmiyorsa bu kahve seni kendine getirecektir.

10. Badem Aromalı Espresso



Yoğun kahve tadını seviyorsan fazla bir aroma istemiyor olabilirsin. O yüzden badem aroması sana göre. Çok yorulduğun anlarda badem aromalı espresso içerek işlerin üstesinden gelebilirsin.