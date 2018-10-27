YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi", dijitalleşme politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında e-Devlet sistemi üzerinden de verilmeye başlandı. Daha önce, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, kişilerin ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK'e iletmesinin ardından veriliyordu.

Belgenin internet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak.

YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde YÖK'ten "Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi" almak için başvuru yapabilecek.

ÜCRET ALINMAYACAK



Günlük ortalama 75, yıllık ise yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı "Okul Tanıma Belgesi"ni e-devlet sistemi üzerinden alacaklardan başvuru ücreti de alınmayacak.

Belgenin e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmesi, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.