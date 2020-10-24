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  4. 'Yok artık' dedirten görüntüler! Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

'Yok artık' dedirten görüntüler! Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2020 23:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inip, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müzik eşliğinde halay çekti.

'Yok artık' dedirten görüntüler! Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

Akşam saatlerinde, D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, İzmit yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler kontak kapattı.

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Yolda bekleyen düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inerek, çaldıkları müzik eşliğinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yolun ortasında halay çekti.

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Araçların yolda kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, düğün konvoyunda bulunanlar araçlarına binerek nikahın yapılacağı salona gitti.

DHA

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