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  4. 'Yok artık' dedirten rahatlık! Tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ve ayranı bırakmadı

'Yok artık' dedirten rahatlık! Tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ve ayranı bırakmadı

12.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 52 yaşındaki kadın, kendisine bir günde iki kez sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü İ.A.’yı (54) döner yerken görüp, polise yakalattı. İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye, ayranı da içmeye devam ettiği görüldü.

'Yok artık' dedirten rahatlık! Tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ve ayranı bırakmadı

Gazi Caddesi’nde ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin 2 kez sözlü tacizine uğradı. Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.’yı dönercide görünce hemen polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.’yı karakola götürmek istedi. İ.A., bu sırada, “Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım” dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.’nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.

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'YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM’

Kadının polislere, “Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben ‘tacizciyi bulacağım’ diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi” dedi.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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Çorum taciz
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