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YÖK Atlas, üniversite adaylarına yol gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası, 2018 tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun başvurduğu bilgi kaynaklarından oldu - Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde 1 milyon 963 bin kullanıcının ziyaret ettiği sistemin, ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği eylül sonuna kadar 2,2 milyon kişi tarafından kullanılması bekleniyor - Bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında, sırasıyla en çok "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği" alanlarını inceledi - Ön lisans adayları da sırasıyla en çok "ilk ve acil yardım", "anestezi" ve "tıbbi laboratuvar teknikleri" alanlarını araştırdı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde adayların yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve ilk kez 2016'da hizmete giren sistem, bugüne kadar 12 milyon 170 bin kişi tarafından kullanıldı.

Üniversite adaylarına adeta rehber öğretmenlik yapan sistemi, YKS tercih döneminde 1 milyon 963 bin kullanıcı ziyaret etti. Ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği eylül sonuna kadar bu sayının 2,2 milyona ulaşması bekleniyor.

Sistemi kullananların yüzde 38'si bilgisayarlarından YÖK Atlas'a ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu ya da tabletlerini kullandı.

- Adaylar ortalama 8 bölüm inceledi

Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018-YKS tercih döneminde, ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2'si en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.

Kullanıcıların yüzde 25'i İstanbul, yüzde 17'si Ankara, yüzde 8,3'ü İzmir, yüzde 6'sı Adana, yüzde 4,2'si Antalya, yüzde 3,4'ü Bursa ve yüzde 3,3'ü Gaziantep'ten sisteme ulaştı.
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- Lisans düzeyinde en çok incelenen alan "tıp"

Verilere göre, bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği" alanlarını inceledi.

Bu programları, "hemşirelik", "diş hekimliği", "elektrik-elektronik mühendisliği", "mimarlık", "makine mühendisliği", "inşaat mühendisliği" ve "endüstri mühendisliği" bölümleri izledi.

Mühendislik bölümleri içinde en çok ilgi çeken lisans programı "bilgisayar mühendisliği" oldu.

- Ön lisans verileri

Ön lisans düzeyinde de en çok ilgi çeken programlar, sırasıyla "ilk ve acil yardım", "anestezi" ve "tıbbi laboratuvar teknikleri" oldu.

Bu bölümleri sırasıyla, "tıbbi görüntüleme teknikleri", "fizyoterapi", "çocuk gelişimi", "ağız ve diş sağlığı", "bilgisayar programcılığı", "tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik" ile "adalet" bölümleri izledi.

YÖK Atlas sistemine, "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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