YÖK Atlas, üniversite adaylarına yol gösterdi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde adayların yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve ilk kez 2016'da hizmete giren sistem, bugüne kadar 12 milyon 170 bin kişi tarafından kullanıldı.

Üniversite adaylarına adeta rehber öğretmenlik yapan sistemi, YKS tercih döneminde 1 milyon 963 bin kullanıcı ziyaret etti. Ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği eylül sonuna kadar bu sayının 2,2 milyona ulaşması bekleniyor.

Sistemi kullananların yüzde 38'si bilgisayarlarından YÖK Atlas'a ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu ya da tabletlerini kullandı.

- Adaylar ortalama 8 bölüm inceledi

Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018-YKS tercih döneminde, ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2'si en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.