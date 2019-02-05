YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan Ahmed ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile görüştü.

Saraç'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Bakan Ahmed, Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK'teki görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören Cibutili öğrencilerin eğitimleri ve Cibuti'de desteklenecek alanlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

