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YÖK Başkanı Saraç'tan yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili flaş açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasında sistem değişikliği yer almıyor. Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile, yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen ve bilimsel olarak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç'tan yükseköğretime giriş sistemi ile ilgili flaş açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasına sistem değişikliği yer almıyor. Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile, yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen ve bilimsel olarak mümkün değil."

Bakanlıktan bize herhangi bir bilimsel çalışma intikal etmiş değil.

Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir.

Ayrıntılar geliyor...

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YÖK yekta saraç yükseköğretime giriş sistemi

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