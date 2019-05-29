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YÖK Başkanı Saraç: “YKS’ye ilişkin bir değişiklik gündemimizde yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “YKS’ye ilişkin bir değişiklik gündemimizde yok. Çünkü bunun olması için herhangi bir sebep görmüyoruz” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğinden sonra basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yeni lise modelinin açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir değişiklik olmayacağını söyleyen Saraç, “Biz yükseköğretime giriş sistemlerinin sosyal adalet ve fırsat eşitliğini temin etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani eğitim öğretimin bütününde olduğu gibi yükseköğretimde de piyasanın şartlarının egemen olmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2024’te ilk defa uygulayacağı üniversite sınavı ve yeni eğitim sistemi hakkında da şimdiden konuşmanın aklen mümkün olmayacağını söyleyen Saraç, “Şimdiden 4-5 yıl sonra ancak sonuçlarını görebileceğimiz bir tasarıma göre bir çalışma başlatmamız zaten aklen mümkün değil. Ama bakanlıktan da bize herhangi bir çalışma intikal etmiş değil. Dediğim gibi sistemler de öyle dokunulmaz, değişmez olgular değildir” şeklinde konuştu.
Yeni eğitim modeliyle ilgili planları arasında eğitim bilimcilerinden bir grup oluşturacağını söyleyen Saraç, “İşin doğrusu biz YÖK olarak şunu da düşünüyoruz. Bu tasarım ile alakalı eğitim bilimcilerinden oluşan bir grup oluşturalım. Ve bu tasarımı irdelesinler. Eğitim öğretime katkısı, uygulanabilirliği, muhtemel uygulama ile ilgili sorunlar olabilir. Hatta sonuçları Milli Eğitim ve kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşalım herkesin yararına olsun. Çünkü bu sistemin bu tasarımın da bu tarzda bir bilimsel çalışmaya konu olması gerektiğini de düşünüyoruz. Böyle bir inceleme ve irdelemenin yapılmasında da yarar görüyoruz” dedi.

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