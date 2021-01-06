Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A. (51) ve M. A.(43) çifti 20 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten biri erkek 3 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, 19 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığı olan ancak son 1 yıldır hastalığının şiddeti artan M. A., geçen 8 Kasım tarihinde sosyal medyadan tanıştığı kişilerle görüştükten sonra evden kaçarak Adana'ya geldi. Burada taksici olduğu öne sürülen Okan isimli biriyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. Eşi H.A.’nın polise kayıp ihbarı yapması üzerine bulunan M.A. tekrardan Niğde'ye gönderildi ve sağlık problemleri nedeniyle Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılıp tedavi olmasına karar verildi.

Ancak M.A. Adana'ya gelip, fuhşa yapmaya devam etti, ailesinin telefonlarına bakmamaya başladı. Eşinin kayıp ihbarı üzerine polisin bulduğu M.A, evden kendi rızasıyla gittiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. 'KIZLARI DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI' 18 Aralık Cuma günü M.A., Niğde'de bulunan kızı G.’yi (15) ve P.’yi (14) aradığı, 'Kızım eldeki çeyrek altını bozdurup, Adana' ya kaçıp gelin' demesi üzerine 2 kızın kaçtığı ancak bu sırada da 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öğrenildi. Bu olayı üzerine devlet 2 kızı alıp yurda yerleştirirken poliste cinsel istismarı gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan H.A. tarafından eşinin kendisi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve 'Beni rahat bırak, fuhuş yapmama engel olma' dediği iddia edildi.

Eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya gelen H.A., “Bu hastalığı nedeniyle bazı kişiler eşimin evden kaçmasına sebep oldu. Eşime hem cinsel istismarda bulundular hem de fuhşa sürüklediler. Eşime kim tarafından fuhuş yaptırılıyorsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Ben Niğde Bor Aile Mahkemesi’nde eşimin yakalanıp hastaneye yatırılması gerektiğine dair karar çıkarttım. Adana’da taksici Okan diye birinin eşimi sürekli otellere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Benim eşimin akli dengesi yerinde değil. Kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyor. Ben eşimi fuhşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli cezai işlem yaptırımlarını istiyorum” diye konuştu. 'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERSİNLER' Korktuğunu ve çocuklarını yurttan geri almak istediğini belirten H.A., daha sonra şunları söyledi: Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler