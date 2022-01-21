Yok böyle bir kaza! 3.4 milyon dolarlık Ferrari Enzo, hurdaya döndü: Sadece 399 adet üretilmişti

Gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşanmasın. Tam da böyle bir kaza olayı, Hollanda'da yaşandı. Üstelik bu kazada hurdaya dönen araç türünün nadir örneklerinden biri olan 2,5 milyon sterlin (yaklaşık 3.4 milyon dolar) değerindeki Ferrari Enzo.

MİLYONLUK FERRARİ'Yİ AĞAÇ KÜTÜĞÜNE ÇARPTI

Amsterdam'ın güneydoğusundaki Baarn kasabasında meydana gelen kazada, yaklaşık 3.4 milyon dolar değerindeki Ferrari Enzo, yol kenarındaki bir ağaç kütüğüne çarparak deyim yerindeyse paramparça oldu. Hava yastıklarının açıldığı çarpışmada, iki tekerlek birkaç süspansiyon parçasıyla birlikte yerinden çıktı. Araç, önemli derecede hasar gördü. Hatta otomobilin onarılamama ihtimalinden dahi bahsedildi.

"SANIRIM BAYİYE DÖNMEK İSTEDİ"

Ferrari Enzo'nun direksiyonunda yerel bir bayiide çalışan tamircinin olduğu kaydedildi. Tamircinin kontrol için hastaneye götürüldükten sonra olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazanın tanığı, "Sanırım bayiye geri dönmek istedi." dedi. Ayrıca, hava koşullarının nemli ve soğuk olduğu, sıcaklığın ise üç derece olabileceği ifade edildi.

GÜN GEÇTİKÇE DEĞERİ ARTTI

Ferrari Enzo, ilk piyasaya sürüldüğünde 450 bin sterline (yaklaşık 610 bin 750 dolar) mal olmuştu. Ancak otomobilin değeri gün geçtikçe arttı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ise 2003 model bir Ferrari Enzo 3 milyon 360 bin dolara satılmıştı.



