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Yok böyle dava: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar! Yaşlı çift dolandırıcılıktan soruşturmada

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.12.2024 11:09
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Son 43 yılda toplam 12 kez evlenip boşanan Avusturyalı bir çiftin hain oyunu 12. boşanmada fark edildi. Sürekli boşanıp tekrar evlenerek kendilerine yüklü miktarda para alma olanağı sağlayan yasal bir boşluktan faydalanan yaşlı çift mali dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma altında.

Yok böyle dava: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar! Yaşlı çift dolandırıcılıktan soruşturmada

Avusturya'nın Viyana kentindeki polis, 43 yıllık bir süre zarfında 12 kez evlenip boşanarak kendilerine yüklü miktarda para alma olanağı sağlayan yasal bir boşluktan faydalanan bir çiftin tuhaf davasını araştırıyor. Yaşlı çiftin, ilk kocasının 1981'deki ölümünden sonra karısına verilen 27.000 avroluk (28.300 dolar) tazminatı alabilmek için her boşanmayı tamamen kağıt üzerinde ayarladığından şüpheleniliyor.

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Dul kadınların evli olmadığı sürece tazminatlarını alabilmelerine izin veren Avusturya mevzuatındaki bir boşluktan faydalandılar. Her iki buçuk yılda bir, yıllık dul maaşının 2,5 katını alacaktı, yani her üç yılda bir kendisi ve ikinci kocası parayı alabilmek için boşanacak ve sonra yeniden evleneceklerdi.

BASİT BİR SORUŞTURMA ORTAYA ÇIKARDI

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Çiftin hileli taktiği ancak Mayıs 2022'de, Emeklilik Sigortası Enstitüsü'nün ikinci kocasından 12. kez boşanmasına rağmen dul maaşını tekrar vermeyi reddetmesiyle ortaya çıktı. Basit bir soruşturma, çiftin ortalama olarak her üç yılda bir boşanıp hemen yeniden evlendiğini, tam da kadının tazminatını alması gereken zamanda olduğunu ortaya çıkardı.

BOŞANIYORLAR AMA AYNI EVDE YAŞIYORLAR

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Graz Suç Soruşturma Dairesi'nin yaptığı bir araştırma, seri boşanmış çiftlerin aynı evde yaşadıklarını, birlikte yemek pişirdiklerini ve hatta evlilik yatağını paylaştıklarını ortaya çıkardı. Çoğunun boşanma alışkanlıklarından haberi olmayan komşularına göre, onlar örnek bir çiftti ve hiç ayrılmamışlardı. Davranışları, kırk yıldan uzun süredir istismar ettikleri açığı kapatmak için tasarlanmış bir yasaya ilham kaynağı oldu.

ÇİFT DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YARGILANIYOR

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Yargıtay'ın 12 Mart 2024 tarihli bir kararında, "Aynı eşten tekrarlanan evlilik ve ardından boşanma, evlilik hiçbir zaman bozulmamışsa ve boşanmalar yalnızca dul maaşı alma talebini kanıtlamak için gerçekleşmişse, hukukun kötüye kullanılmasıdır" denildi. Çift, dolandırıcılık suçundan yargılanıyor ve savcılar, son 43 yılda 326.000 avro (341.000 dolar) tazminat aldıklarını iddia ediyor.

İşin olumlu tarafı, çiftin 12. boşanması Avusturya makamları tarafından tanınmadığı için çift, suçlamalarla birlikte yüzleşecek.

Anahtar Kelimeler:
boşanma dolandırıcı
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