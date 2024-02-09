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  4. Yok böyle savunma! 'İstesem öldürürdüm' dedi, ilk duruşmada tahliye edildi

Yok böyle savunma! 'İstesem öldürürdüm' dedi, ilk duruşmada tahliye edildi

09.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Emir Çullu (29), husumetli olduğu Ercan Demirkıran'ın akrabası Tolga Demirkıran'ı (34) tabancayla yaraladı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında yaşadıkları tartışma sırasında, elini beline götüren Demirkıran’a korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirten Çullu, "İstesem onu öldürürdüm. Suç kayıtlarıma bakınca bunu anlarsınız hakim bey" dedi. Mahkeme heyeti, çok sayıda kaydı bulunan sanığın tahliyesine karar verdi. İşte detaylar...

Yok böyle savunma! 'İstesem öldürürdüm' dedi, ilk duruşmada tahliye edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki olay, geçen yılın nisan ayında, Gökdere Hamamı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre Emir Çullu, arkadaşlarıyla banyo yapmak için gidecekleri Gökdere Hamamı'nın önünde beklerken, husumetlisi olduğu Ercan Demirkıran’ın akrabaları ile karşılaştı. Çullu, grup arasında bulunan tanıdığı Tolga Demirkaran'a, "Ercan nerede biliyor musun?" diye sordu. Olumsuz yanıt alan Çullu, ile Tolga Demirkıran’ın arkadaşları arasındaki tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Çullu, ruhsatsız tabancasıyla Tolga Demirkıran'a 6 el ateş etti.

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Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kavgada, bacağına mermi isabet eden Tolga Demirkıran yaralandı. İlk tedavisi, haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, kadırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralama, ruhsatsız silah taşımak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi birçok suçtan kaydı bulunan Emir Çullu yakalanıp tutuklandı.

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SEGBİS İLE KATILDI

Savcılık soruşturması sonrası hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Emir Çullu'nun yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi olan SEGBİS ile katıldığı duruşmada tarafların avukatları ile yakınları hazır bulundu.

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'İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM'

Savcılık soruşturmasında verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası kendisini tabanca ile yaralayan Emir Çullu'dan şikayetçi olan Tolga Demirkarın'ın katılmadığı duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık, yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Olay akşamI arkadaşlarıyla hamama gideceklerini söyleyen Çullu, "Bu sırada, aramızda husumet bulunan Ercan Demirkıran'ın akrabaları ile karşılaştım. Grup içinde bulunan Tolga'ya, 'Ercan nerede biliyor musun?' diye sordum. Ters cevap verince aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşteki bu sırada elini beline götürdü. Bende, 'Silahını çıkartıp beni vuracak' düşüncesiyle korkutmak amacıyla kendisine ateş ettim. Amacım onu öldürmek değildi. İstesem öldürürdüm. Suç kayıtlarıma bakınca bunu anlarsınız hakim bey" dedi.

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'AMACI KENDİNİ KORUMAKTI'

Mahkemede söz alan sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin olay günü daha önceden husumetli olduğu Demirkıran ailesi ile karşılaştığını belirtip, "Taraflar arasında gerginlik yaşanınca, yaralanan şahıs elini bir anda beline attı. Bunu gören müvekkilim silahını çıkartıp birkaç el yaralama kastı ile ateş etti. Dava her ne kadar, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılmış olsa da, müvekkilimin silahında fazla mermi olmasına rağmen eylemini kendi isteği ile sonlandırması, yaralının hedef alınan bölgesinin bacaklar olması önemli. Bu gibi hususlar dikkate alındığında, Emir Çullu'nun kendini ve arkadaşlarını korumak amacıyla müştekiyi yaraladığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle tahliyesini talep ediyorum" dedi.

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TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, delillerin büyük oranda toplanması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ile üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimalini dikkate alarak, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da tutuklu bulunan Emir Çullu'nun, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tahliyesine karar verdi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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