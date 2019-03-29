Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü hem de düşündürdü. Bursa'nın Oylat böylesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşetine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı.

TIKLANMA REKORU KIRDI

Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kimi yorumlarda bu şakaya tepki gelse de görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. (İHA)

