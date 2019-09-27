HABER

YÖK burslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Burs ve desteklerin aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde toplantı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen burs ve desteklerin aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından verilen burs ve desteklere ilişkin üçüncü bölgesel bilgilendirme toplantısı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapıldı. 44 üniversiteden 150 kişinin katıldığı toplantıda, üniversitelerin ilgili konularda aktif olarak çalışan personelleri ve YÖK bursları için kurulmuş olan YÖK Bursları Takip Şubesi sorumluları yer aldı.

Toplantının gündemini, Yabancı Dil Eğitim Bursu, Yurt Dışı Araştırma Bursu, Türkoloji Bursu, Lisans Destek Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bursu, 100/2000 Doktora Bursu, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı oluşturdu.

Toplantıda, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan genel bilgilendirme sunumu yaparken, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığından Öğretim Görevlisi Yasemin Ayata Alay da bursların ödeme ve iade süreçlerini anlattı.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklamasıAvcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Türkiye’de 160 bin hafızımız var, artması gerekir”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Türkiye’de 160 bin hafızımız var, artması gerekir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burs İstanbul Üniversitesi YÖK

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İBB'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.