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  4. YÖK'ten çok önemli düzenleme! Üniversitelerin akademisyen alımlarında 'kişiye özel' ilan dönemi bitiyor

YÖK'ten çok önemli düzenleme! Üniversitelerin akademisyen alımlarında 'kişiye özel' ilan dönemi bitiyor

09.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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YÖK'ten çok önemli düzenleme! Üniversitelerin akademisyen alımlarında 'kişiye özel' ilan dönemi bitiyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile 12 Haziran 2018 tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "genel şartları" düzenleyen maddesine, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." fıkrası eklendi.

Buna göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.

BAZI AKADEMİK KADRO ALIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdikleri YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'nin tanıtım toplantısında, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduklarını ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Saraç, bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yaptıkları düzenlemenin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

SARAÇ: FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNCELİYORUZ

Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."

(AA)

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resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YILLARIN YÖK'Ü BU ZAMAN KADAR BİNLERCE AKADEMİSYENİN KARİYER HAYALLERİ İLE OYNANIRKEN. OKULLARDAKİ PROF LARIN AKRABA EŞ DOST KAYIRMALARI AYYUKA ÇIKARKEN NEREDEYMİŞ. YAZIKLAR OLSUN SİZE
Nede olsa kadrolar kendi yandaşları tarafından dolduruldu. akılları sıra adaletli oldular. kimse yemiyor bu hallerinizi.
Drone kullanum sertifikası ile bilim adamı olanlar ne olacak peki?

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