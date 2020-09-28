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YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.09.2020 23:19 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin açılması konusunda, “Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir” açıklamasını yaptı.

YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, “'Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir” denildi.

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