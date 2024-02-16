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YÖK'ün burs miktarları artırıldı! İşte yeni rakamlar

16.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, doktora, lisans ve üstün başarı sınıflarında eğitim gören öğrencilere sağlanan burs miktarları artırıldı. YÖK Doktora Bursu, çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye, çalışanlar için ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

YÖK'ün burs miktarları artırıldı! İşte yeni rakamlar

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine destek sağlamak amacıyla verilen burslar, 2024 Nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan arttırıldı.

Öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen YÖK Doktora Bursu, bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye, çalışanlar için ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen YÖK Lisans Destek Bursu, 1875 TL'den 3 bin TL'ye, Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin bursu ise 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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YÖK burs
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