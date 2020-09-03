YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

2020 ALES sonuçları açıklandıktan sonra şimdi adaylar tarafından YÖKDİL sınavı da araştırılmaya başlandı. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin tercih ettiği sınavlardan bir tanesi olan YÖKDİL ile ilgili olarak YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusu soruluyor. Öncesinde Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, geçtiğimiz yıl itibarıyla ÖSYM koordinesinde düzenleniyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL NE ZAMAN 2020?

Akademik kariyer yapmak isteyenler ALES’in yanı sıra YÖKDİL (Yükseöğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavını da takip ediyor. Yabancı dil alanında puan almak isteyen adaylar bu nedenle YÖKDİL ne zaman sorularını soruyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda YÖKDİL/2 sınav tarihleri 13 Aralık 2020 olarak belirlendi. Aynı zamanda sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Sınav sonuçları ise 14 Ocak 2021 tarihinde ilan edilecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

YÖKDİL sınavına katılmaya karar veren adaylar tarafından özellikle YÖKDİL başvuruları ile ilgili açıklamaları takip ediyor. ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan takvime göre YÖKDİL başvuru tarihleri 21 Ekim 2020 ile 2 Kasım 2020 arası olarak belirlendi. Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde 23.59'a kadar devam edecek.