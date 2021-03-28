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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

28.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 Pazar günü yani bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih ve detaylar...

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

28 Mart 2021 Pazar günü yani bugün ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı gerçekleşti. 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamış olduğu 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu vasıtasıyla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme esnasında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar ise dikkate alınmayacaktır.

Sınavın ardından ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanıp sınav puanları 100 üzerinden hesaplanacaktır.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL'e giren adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi ise gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM merkezine resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilecekler.


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ÖSYM sınav
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