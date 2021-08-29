YÖKDİL sınavına geç kalanlar sınava koşarak yetişti

Akademik alandaki yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yılda iki kez düzenlenen YÖKDİL'in ikincisi gerçekleştiriliyor. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan çeşitli fakültelerde yapılan sınava yüzlerce aday katıldı. Sınava girmek isteyen öğrenciler sabah saatlerinde salonların önüne geldi. Öğrencilerin belgeleri salona giriş öncesinde tek tek kontrol edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere maske verilerek, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınava Manavgat’tan gelerek girmek isteyen bir kız öğrenci ise kimlik kartı yerine öğrenci kartı ile girmek isteyince sınava alınmadı.

Görevliler adayların üzerinde bulunan saat, telefon, toka, bozuk para, aksesuar, anahtar gibi eşyalarla sınava girmelerine müsaade etmeyerek tek tek çıkarttı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Her zaman olduğu gibi giriş anlarını son dakikalara bırakan bazı adaylar koşarak giriş kapısına geldi. YÖKDİL, 180 dakika sürecek ve saat 13.15'te sona erecek.

"BU KEZ KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Sınava giren arkadaşını bekleyen Recep Çetin, “Arkadaşımı bekliyorum. Sınava girdi. Arkadaşım ile birlikte sınava giren herkese başarılar dilerim" dedi.

Ayşe Çimen ise, “Eşim sınava girdi. Daha önce de girmişti. Bu kez kazanacağına inanıyorum. Gayret etti, çalıştı” diye konuştu.

İHA

