HABER

"Yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: - "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın"

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın." dedi.

Çelebi, Meclis'te, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Askerlama Kanunu Teklifi'ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini belirten Çelebi, "Bu konuda bir tedbir geliştirildi. Üç ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor." diye konuştu.

Bu uygulamanın, birliklerin sayısını artıracağını ifade eden Çelebi, ayrıca söz konusu uygulamanın, birliklerdeki ihtiyaç hasıl olana kadar süreceğini dile getirdi.

Çelebi, her ay celp uygulamasının kanun teklifine girmeden de yapılabileceğine dikkati çekti. İtiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını aktaran Çelebi, şu ifadelere yer verdi:

"Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın. TOKİ konusunda ise sadece 6 ay vatani görevini yapanlar değil tüm sözleşmeli erinden subayına kadar olanlar bundan faydalansın istiyoruz. Şehit ailelerine hibe ev hakkı yok. Bunun da notunu aldılar. Bu teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor. Biz burada teklifin uzlaşıyla çıkmasından yanayız. Herhangi bir şekilde yasayı durdurma eğiliminde değiliz."

Genelkurmay Başkanlığındaki bilgilendirmeye cuma günü gittiğini belirten Çelebi, bazı konulardaki sorularına ilişkin henüz cevabın hazırlanmadığını, bu yöndeki bilgileri de bugün yarın alacağını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayına ilişkin bir soruya Mehmet Ali Çelebi, "Uzun yıllardır görmediğimiz, aslında normal olan bir şey takdir edilecek duruma gelmiş. Halbuki her zaman olması gereken hadiseler." yanıtını verdi.

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’ye gidiyorÇin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’ye gidiyor
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. YayınCumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayın
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Son dakika: AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

AK Parti grubunun önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi! O ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bahçeli: Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altında

'Ülkemiz çok ciddi bir kuşatma altında!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.