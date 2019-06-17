CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın." dedi.

Çelebi, Meclis'te, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Askerlama Kanunu Teklifi'ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini belirten Çelebi, "Bu konuda bir tedbir geliştirildi. Üç ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor." diye konuştu.

Bu uygulamanın, birliklerin sayısını artıracağını ifade eden Çelebi, ayrıca söz konusu uygulamanın, birliklerdeki ihtiyaç hasıl olana kadar süreceğini dile getirdi.

Çelebi, her ay celp uygulamasının kanun teklifine girmeden de yapılabileceğine dikkati çekti. İtiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını aktaran Çelebi, şu ifadelere yer verdi: