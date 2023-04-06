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Yol çöktü, hayatının şokunu yaşadı! Otomobiliyle bir metrelik çukura düştü

06.04.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Edirne'de meydana geldi. Mustafa Türkselçi isimli vatandaşın kullandığı otomobil, oturduğu site çıkışında yolun çökmesiyle oluşan yaklaşık bir metre derinlikteki çukura düştü. Türkselçi yara almadan kurtulurken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Yol çöktü, hayatının şokunu yaşadı! Otomobiliyle bir metrelik çukura düştü

Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi’nde yaşayan emekli albay Mustafa Türkselçi’nin kullandığı otomobil, siteden çıktıktan sonra yolda aniden çökme meydana geldi. Otomobil oluşan bir metre derinliğindeki çukura düştü. Araçta mahsur kalan Mustafa Türkselçi, komşularının yardımıyla çıktı. Otomobil ise getirilen vinç ile çukurdan çıkarıldı.

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'DÖRT TEKERİ İLE ÇUKURUN İÇİNDE'

Giderken aniden yolun çöktüğünü belirten Mustafa Türkselçi, "Ben arabamı kapalı garajından aldım, virajdan döndüm ve çukurun içinde düştüm. Yol çöktü, arabam yolun içine düştü. Dört tekeri ile araba çukurun içinde. Bir kurtarıcı geldi, ‘Ben bunu kurtaramam’ dedi. Sonra büyük vinç geldi, aracımı kurtardı. Allah’ıma şükürler olsun, canıma bir şey gelmedi" dedi. (DHA)

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Edirne Çukur

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