HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı

Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı

07.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yol isteyen jandarmaya silah gösterince gözaltına alındı

Düzce’de trafikte yol isteyen sivil jandarma ekiplerine silah gösteren araç sürücüsü K.Y., araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen bir ihbar üzerine operasyon için yola çıktı. Sivil jandarma ekibi, Beyköy mevkiinde yolda önlerinde bulunan aracın sürücüsüne selektör yaparak, yol istedi. Araçta bulunan kişi ise silahını gösterdi. Bunun üzerine araç durdurulurken, sürücü K.Y. araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şoke oldu. Gözaltına alınan K.Y. jandarma karakoluna götürüldü. K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisinde yakalandıEvden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisinde yakalandı
85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisinde yakalandı

Antalya'da esrarengiz cisim şaşkınlığı! Havada 20 dakika boyunca asılı kaldı

Otel çalışanının endişeli anları: Havada 20 dakika asılı durdu

Kadıköy'de tedavülden kalkmış dövizle dolandırıcılık kamerada

Akılalmaz dolandırıcılık! Esnafın kabusu oldular

Kedilerde kansızlık

Kedilerde kansızlık belirtileri nelerdir?

Katran nedir? Katran türleri neler?

Katran nerede kullanılır?

'Mazgal köpek' yine iş başında! Caddenin demirbaşı oldu

'Mazgal köpek' yine iş başında! Caddenin demirbaşı oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.