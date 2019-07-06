HABER

Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir yolu araç trafiğine kapatmak için konulan kayaların arasında bulunan tarihi kalıntı yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak koruma altına alındı.Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 6 ay önce sahil çalışmaları kapsamında Mini Marina’ya araç geçişini yasaklamak için konulan büyük kayaların arasında tarihi eser olduğu ortaya çıkmıştı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir yolu araç trafiğine kapatmak için konulan kayaların arasında bulunan tarihi kalıntı yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak koruma altına alındı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 6 ay önce sahil çalışmaları kapsamında Mini Marina’ya araç geçişini yasaklamak için konulan büyük kayaların arasında tarihi eser olduğu ortaya çıkmıştı. Bölgeye konulan bir taşın üzerinde Grekçe bir metin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen yetkililer olay yerine gelerek tarihi eser olduğu düşünülen taşı inceledi. Tarihi kalıntıyı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldıran yetkililer, eski Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşı koruma altına aldı.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...
Trende iğrenç olay! Hemen polise teslim edildiTrende iğrenç olay! Hemen polise teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı

Çatalca'da feci kaza! Onlarca yaralı var

Son dakika! Şanlıurfa’da bir asker şehit

Acı haber geldi! Bir asker şehit oldu

Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...

Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama

Trende iğrenç olay! Hemen polise teslim edildi

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

7 kişi hayatını kaybetmişti! Karar belli oldu

Ambulans alev aldı, sağlık personeli hastayı alevler içinden kurtardı

Korkunç olay! Hasta taşıyan ambulans alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.