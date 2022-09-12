HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu dehşeti yaşadı! Önce uyardılar, sonra...

Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu dehşeti yaşadı! Önce uyardılar, sonra...

12.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Yol kenarında alkol alan ve idararını yapan baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y.'yi Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. uyardı. Uyarılara aldırmayan baba ve oğlu ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle saldırganlardan biri, darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladı. İşte olayın detayları...

Yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu dehşeti yaşadı! Önce uyardılar, sonra...

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı. Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı.

5508d194cd97a33d0c585ec0d54a84b7

Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

b81b5140d6d7419a5d6c2868f19d3913

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bakan Soylu'ya ödeyecek' iddiasına yanıt!'Bakan Soylu'ya ödeyecek' iddiasına yanıt!
İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar varİstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar var
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt idrar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.