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  4. Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti

Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti

03.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yol kenarında hareketsiz olarak yatan yabancı uyruklu şahısın baygınlık geçirdiği öğrenildi. Şahsın imdadına vatandaşlar ve jandarma ekipleri yetişti.

Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti

Olay, Elazığ-Bingöl karayolu 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde karayolunun kenarında işletmesi bulunan Tekin Güleç, yolda hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine Güleç, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek, hareketsiz bir şekilde yerde yatan şahsın yabancı uyruklu olduğunu ve sıcaklardan baygınlık geçirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

"SU, YEMEK VE ELBİSE VERDİM"

Sabahın erken saatinde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi gördüğünü ifade eden Tekin Güleç, “Sabah saatlerinde lokantamın temizliğini yaparken, yolda arabaların durduğunu fark ettim. Baktım ki yol kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını gördüm. Baygınlık geçirmişti, su ve yemek verdim. Üstünde elbisesi yoktu, elbise verdim. Jandarma olay yerine geldi ve sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi’ne götürüldü" dedi.

İHA

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