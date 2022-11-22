Yol kenarında bile yetişiyor! Kanserin en çetin savaşçısı, en kuvvetli mikrop öldürücü

Kanser ve kanser türlerine karşı en etkili besinlerden biri doğada hatta yol kenarında kendi kendine yetişiyor. İçerdiği mucizelerin farkında olmadan yanından geçip gidiyoruz. Başta kanser olmak üzere hastalıklara ve virüslere kalkan olan kekikten bahsediyoruz.

Kekik, genellikle mutfaklarda baharat olarak ve kaynatılıp çay olarak tüketiliyor. Kekik, içerdiği timol ve karvakrol gibi maddeler sayesinde kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etkiye sahiptir.

Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engelleyerek, kansere karşı direnci artırır. Kekik, kanser hücrelerinin üremesini bloke ederek ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Kanser hücrelerini etkisiz hale getirmesi için kekiğin sıklıkla kullanılmasını çayda, suda, çorbada, yemekte kullanabileceğini belirtiyor.

KEKİK FAYDALARI

Kekik tüketimi kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.

Düzenli kekik tüketen kişiler kanser türlerine karşı vücutlarında kalkan oluştururlar.

Kekik tüketimi bağışıklığın güçlenmesine destek verir.

Kekik dispraksinin tedavi edilmesi önemli doğal bir ilaçtır.

Sindirim ve bağırsak sistemine ilişkin problemler kekik tüketimiyle düzelmektedir.

Regl döneminde ortaya çıkan şikayetler kekik sayesinde geçmektedir.

Gözlerin sağlıklı olması için kekik tüketilebilir.

Solunum yoluna ilişkin problemler kekikle son bulabilir.



