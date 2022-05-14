HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol kenarında 'cenaze' gerginliği! 2 kişi eksik diye saatlerce bekletildi

Yol kenarında 'cenaze' gerginliği! 2 kişi eksik diye saatlerce bekletildi

14.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eşi benzerine pek rastlanmayan türden bir olay yaşandı. Pencereden düşerek yaşamını yitiren Ahmet Kayatekin'in cenazesinin Iğdır'a gönderilmesi için belediyeden araç istendi. Cenaze ile araçta yerini alanlar saatlerce bekletildi. Kayatekin'in yakınları durumdan yakınırken sonunda memleketlerine kendi imkanlarıyla hareket ettiler.

Yol kenarında 'cenaze' gerginliği! 2 kişi eksik diye saatlerce bekletildi

Yol kenarında yaşanan cenaze gerginliğinin adresi İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi. Ahmet Kayatekin'in yakınları ve cenaze, cenaze aracında iki kişilik eksik yer kaldığı için 3-4 saat bekledi. Yakınlarının talep ettiği midibüste yaşlı bir adamın olaylar sırasında kalbi tuttuğu için araçtan indirilmek zorunda kaldığı bildirildi.

1d85367c260a758eb53b4cfb47c14146
Ahmet Kayatekin

42 yaşındaki Ahmet Kayatekin arkadaşının Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yakınları Kayatekin'in cenazesini memleketi Iğdır'a götürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç talep etti. Yakınları cenazeye 21 kişinin gideceğini belirtince İBB midibüs gönderdi. Kayatekin cenazesi Azeri Camii'nde kılan namazın ardından midibüsle yola çıktı. Ancak araçta belirtilen sayıda kişi yoktu. Yakınları yoldan da binecekler olduğunu söyleyince araç hareket etti.

1a4baad4e6f6b9e8695865d42f10900e

Fakat midibüse kimse binmeyince sürücü durumu amirlerine bildirdi. Midibüs sürücüsü, Fatih 10.Yıl Caddesi'ne geldikleri sırada durdu. Şoför, belirtilen sayıya ulaşılmadığı için daha küçük bir araç geleceğini söyledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.

5ade29e97e7b0d9044c9203372aca903

"ARABA BURADA AMA BİZİ GÖTÜREN YOK"

Ahmet Kayatekin'in yakını Ali Kayatekin şöyle konuştu:

"Zeytinburnu Azeri Camii'nden geldik. Belediyemiz sağ olsun bize cenaze arabası tahsis etti. Otobüs geldi. Cenazemizi yükledik. Yakınlarını bindirdik. Ondan sonra surların buraya geldik. Şoför eksik olduğumuzu ve bizi götüremeyeceğini söyledi. Yaşlı adam vardı, kalbi tuttu. Mecbur çocuklarıyla indirmek zorunda kaldık. Şu an cenaze burada. Araba burada ama bizi götüren yok. Bizi camiden çıkarmasaydınız başımızın çaresine bakardık. Hem arabayı gönderiyorlar hem de götürmüyorlar. Cenazeyi Iğdır'a götürecektik. 'Eksiksiniz, size götüremem, doldurun' diyor. Biz şimdi nereden birilerini bulalım?"

6eba09d49914a7218a9f4458c5ef2006

"3-4 SAATTİR BURADAYIZ"

Saatlerdir beklediklerini söyleyen Ali Kayatekin ise şunları söyledi:

"Adamın kalbi tuttu, indirmek zorunda kaldık onun da başına bir şey gelmesin diye. 15 kişi olmamız gerektiğini söylüyorlar ama biz şu an 13 kişiyiz, iki kişi eksik. Çocukları burada perişan oldu, yazık günah. Araba gönderiyorsunuz, en azından gömün gelin ya da göndermeyin arabayı, biz kendi başımızın çaresine bakarız. Kimse bize dönüş yapmıyor. Burada kaldık, iki saattir burada bekliyoruz, daha gelen giden yok. Hala da burada bekliyoruz. 'Soğuk depoya atacağım, sizi de otogara atayım' diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. 3-4 saattir bekliyoruz. Öğle namazından sonra hareket ettik. Şu an buradayız."

6f3e7b053fb0326626c8574980d2520e

Tartışmalar arasında midibüsün yanına cenaze nakil aracı geldi. Cenaze midibüsten alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze Iğdır'a yola çıkarken yakınları ise Alibeyköy Cep Otogarı'na götürüldü. Kayatekin'in 7 yakınını kendi imkanlarıyla otobüs bileti alarak Iğdır'a gittiği öğrenildi. Midibüsteki diğer kişilerin ise gitmekten vazgeçtiği kaydedildi.

cc4c637fa4c873d1b6068dfa5aa92eb3

OTOBÜSÜN GİTMESİ İÇİN 21 KİŞİ GEREKLİ

Belediye yetkilileri ise benzer şekilde çok sayıda talep olduğunu ve otobüs ve midibüslerin şehir dışına çıkması için 21 yolcunun olması gerektiğini belirtti. Yakıt giderleri de gerekçe gösterilirken cenaze yakınlarının ise 13 kişi olması sebebiyle midibüsün başka bir cenazeye gönderildiği belirtildi.

f4e152bbc2fe926b935dd6346fdc4dae

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini kaybeden Songül: Kanlar içerisindeydiAnnesini kaybeden Songül: Kanlar içerisindeydi
Meteoroloji uyardı! Hafta sonunda...Meteoroloji uyardı! Hafta sonunda...
Zehirli baklava gönderip kayınpederini hastanelik etti!Zehirli baklava gönderip kayınpederini hastanelik etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.