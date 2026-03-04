KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor

Çoğu kişi yol kenarında gördüğünde fark bile etmiyor. Oysa dağlarda ve açık arazilerde kendiliğinden yetişen sarı kantaron, bilim insanlarının da radarına girmiş durumda. Avrupa’da çeşitli araştırmalara konu olan bu bitki, geleneksel kullanımının ötesinde sağlık etkileri nedeniyle inceleniyor.

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor
Gökçen Kökden

Bilimsel adı Hypericum perforatum olan sarı kantaron, içerdiği hypericin ve hyperforin gibi aktif bileşenler sayesinde birçok biyolojik etki gösterebiliyor. Bu nedenle bitki, hem bitkisel tedavi alanında hem de modern tıp araştırmalarında incelenmeye devam ediyor.

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor 1

Sarı kantaron, Avrupa’da bilim insanlarının en çok araştırdığı tıbbi bitkilerden biri olarak gösteriliyor. Avrupa Birliği’nin ilaç kurumlarından European Medicines Agency (EMA) tarafından yapılan değerlendirmelerde, kantaron bitkisinden elde edilen özlerin özellikle hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinde destekleyici olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde kantaron üzerine uzun yıllardır çok sayıda bilimsel çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmaların bir kısmında bitkinin etkisi bazı antidepresan ilaçlarla karşılaştırılmış ve özellikle hafif depresyon vakalarında benzer etki gösterebildiği rapor edilmiş.

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor 2

Araştırmalar yalnızca ruh sağlığıyla sınırlı değil. Bilim insanları kantaronun antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özelliklerini de incelemeye devam ediyor. Bazı deneysel çalışmalar bitkinin kanser hücreleri üzerinde etkili olabilecek bileşikler içerdiğini de ortaya koymuş durumda.

KANTARON OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor 3

Araştırmaların işaret ettiği bazı potansiyel faydalar şöyle;

Hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinin azaltılmasına destek olabilir.

Kantaron yağı özellikle küçük yaralar, kesikler, yanıklar ve cilt tahrişlerinde geleneksel olarak kullanılır. Antibakteriyel ve iltihap azaltıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.

Antibakteriyel ve antiinflamatuvar etkiler gösterebilir.

Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etki oluşturabilir.

Antioksidan bileşenleri sayesinde hücre hasarına karşı koruma sağlayabilir. Araştırmalar kantaronun bazı iltihap süreçlerini baskılayabilen bileşenler içerdiğini göstermektedir.

GELENEKSEL TIPTAN MODERN ARAŞTIRMALARA

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor 4

Sarı kantaron aslında yeni keşfedilmiş bir bitki değil. Antik çağlardan beri çeşitli kültürlerde yara tedavisi ve sinir sistemi rahatsızlıkları için kullanıldığı biliniyor. Günümüzde ise bu geleneksel bilgiler, modern bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendiriliyor. Uzmanlar, kantaronun güçlü biyolojik etkileri olabileceği için özellikle ilaç kullanan kişilerin doktor önerisi olmadan düzenli tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Mynet Anket Sarı kantaron yağını yanık tedavileri için kullanıyor musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sarı kantaron yağını yanık tedavileri için kullanıyor musunuz?
Evet
Hayır
Etkisini duydum, merak ediyorum
Bu anket 11 saat 51 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor 5

Malzemeler

Bir avuç taze sarı kantaron çiçeği
Zeytinyağı
Cam kavanoz
Tülbent veya ince süzgeç

Yapılışı

Kantaron çiçeklerini topladıktan sonra üzerindeki toz ve küçük böcekleri temizleyin. Yıkamak yerine mümkünse hafifçe silmek tercih edilir çünkü su bitkinin yağla temasını azaltabilir.

Temizlenen çiçekleri cam kavanozun içine koyun. Kavanozun yaklaşık yarısını dolduracak kadar kantaron olması yeterlidir.

Üzerini tamamen kaplayacak şekilde zeytinyağı ekleyin. Bitkilerin yağın içinde kalması önemlidir.

Kavanozun kapağını kapatın ve güneş alan bir yerde yaklaşık 3–4 hafta bekletin. Bu süreçte yağın rengi zamanla kırmızıya yakın bir tona dönüşür. Bu renk değişimi kantaronun içindeki bazı bileşiklerin yağa geçmesinden kaynaklanır.

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra karışımı tülbentten geçirerek süzün ve temiz bir cam şişeye alın.

Nasıl saklanır?

Kantaron yağı güneş görmeyen serin bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde uzun süreler boyunca kullanmanız mümkün.

Geleneksel kullanımda kantaron yağı:

küçük kesik ve yaralarda

yanık ve güneş yanıklarında

cilt tahrişlerinde

kuruluk ve çatlaklarda kullanılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı! Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı! Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı!
67 yaşındaki kadın hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi!67 yaşındaki kadın hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sarı kantaron bakım kantaron sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.