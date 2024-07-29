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Yol ortasında insan kafatası bulundu

29.07.2024 15:33
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Gümüşhane’de gezintiye çıkan N.Z yol ortasında kafatası görmesiyle neye uğradığını bilemedi. Yağmur nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen kafatasını bulan N.Z, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

Yol ortasında insan kafatası bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek yol ortasında kafatası buldu. Dün öğleden sonra meydana gelen olayı Zeyrek, polis ekiplerine bildirdi.

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Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasınına istinaden çevrede Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da bulundu.

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KAFATASI VE KEMİKLER ADLİ KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kafatası ve çevrede bulunan kemik parçaları Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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