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Yol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yapımı süren bağlantı yolunda, kamulaştırma bedeline itiraz nedeniyle davalık olan ve büyük bölümü yol ortasında kalan 3 katlı bina, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyor

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yapımı süren bağlantı yolunda, kamulaştırma bedeline itiraz nedeniyle davalık olan ve büyük bölümü yol ortasında kalan 3 katlı bina, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Çorum Belediyesi tarafından yoğun olan şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla yapımı planlanan 650 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki bağlantı yolu projesi için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 22 milyon 963 bin liralık kamulaştırma çalışması yapılan güzergâhta birçok binanın yıkımı tamamlandı. Kamulaştırma bedeline itirazda bulunan bazı binaların sahipleriyle belediye davalık oldu. Bu nedenle, bölgede bazı binaların yıkımına başlanamadı. Asfalt döküm işlemi henüz yapılmayan bağlantı yolu, araç ve yaya trafiğine açıldı.
Sürücüler, dava nedeniyle yıkılamayan ve büyük bölümü yol ortasında kalan 3 katlı binanın önünde boş bırakılan kısımdan dönüp yollarına devam etmek zorunda kalıyor. Sürücüler, özellikle gece karanlığında önlerine çıkan binanın tehlike yarattığını belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi. Belediye yetkilileri, söz konusu binanın, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkılacağını belirtti.

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Yol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyorYol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyorYol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyorYol ortasında kalan bina, sürücüleri korkutuyor

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