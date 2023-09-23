HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol ortasında kalan yön levhası sürücülere zor anlar yaşattı!

Yol ortasında kalan yön levhası sürücülere zor anlar yaşattı!

23.09.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası sonrası yol ortasında kalan yön levhası sürücülere zor anlar yaşattı. Dubalı yön levhasına çarpmamak için manevra yapan bazı sürücüler yoluna devam etti. Kaza yerinen gelen bir vatandaş ise, “Araçlar çok hızlı geliyor. Bu bölgeye bir çözüm bulunması lazım. Üst geçit ya da başka bir şekilde sorun bulunması lazım. Araçlar da hızlı gidiyor, sürücüler en az 100 ya da 120 km ile gidiyor. Burada gün geçmiyor ki bir kaza olmasın” dedi.

Yol ortasında kalan yön levhası sürücülere zor anlar yaşattı!

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.K. idaresindeki 46 ACE 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

AW037256_01

Otomobilin çarptığı dubalı yön levhası ise yol ortasında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yol kenarına alınmaya çalışılan yön levhası, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

AW037256_02

Dubalı yön levhasına çarpmamak için manevra yapan bazı sürücüler yoluna devam etti. Kaza yerinen gelen bir vatandaş ise, “Araçlar çok hızlı geliyor. Bu bölgeye bir çözüm bulunması lazım. Üst geçit ya da başka bir şekilde sorun bulunması lazım. Araçlar da hızlı gidiyor, sürücüler en az 100 ya da 120 km ile gidiyor. Burada gün geçmiyor ki bir kaza olmasın” dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çekici ile otomobil götürüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan dikkat çeken 'nafaka' kararı! Kaynanaya hakaret eden geline...Yargıtay'dan dikkat çeken 'nafaka' kararı! Kaynanaya hakaret eden geline...
Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki! Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki!
Terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı!Terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş levhalar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.