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Yol ortasında müzik eşliğinde dans cezasız kalmadı!

27.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde asker uğurlamak için konvoy oluşturan bir grup, yolu kapatıp dans etti. Trafikteki vatandaşların geçişine izin vermeyen grup, çevredekilerin cep telefonları ile kayda alındı.

Yol ortasında müzik eşliğinde dans cezasız kalmadı!

Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde ilerleyen asker uğurlama konvoyunda gençler trafiği kesti. Otomobilden inen gençler, araçlarından çalan müzik eşliğinde bir süre oynadı. Araçların engeli nedeniyle trafik bir süre durdu.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER

Müzik eşliğinde konfetilerle oynayan gençler daha sonra araçlarına binerek yolu trafiğe açtı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yolu kesen gençleri yakalamak için yaptıkları çalışma sonunda araçların plakalarını tespit etti.

KİMLİKLERİNE ULAŞILARAK CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsü O.A. ve beraberinde yolu kapatarak oyun oynayanların B.A., N.A. ve O.Ç. olduğu belirlendi. İsimleri tespit edilen şahıslardan otomobil sürücüsü O.A.’ya 'trafik' yönünden 288 TL ve 'başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden oldukları' gerekçesiyle 5326 sayılı Kanun'un 36. maddesinden 204 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca diğer 3 şahsa da 5326 sayılı Kanun'un 36. maddesinden 204 TL idari para cezası yazıldı.

İHA

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Samsun
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