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  4. Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

Yola adımını atan kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

23.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Çorlu’da karşıdan karşıya geçmek isteyen hafif ticari araç çarptı. Çarpma anı kameraya yansıdı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametinden Atatürk Meydanı istikametine seyreden M.D. idaresindeki hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek üzere kaldırımdan yola adım attığı sırada yaya G.B. (40) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı kameraya yansıdı.

(İHA)

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