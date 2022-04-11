Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı... Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD da vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Pazartesi sabah ilk saatlerinden itibaren, Batı Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Pazartesi sabah ilk saatlerinden itibaren,



???? Batı Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/atFrrrQOyh — AFAD (@AFADBaskanlik) April 10, 2022



