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Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı... Kuvvetli olacak

11.04.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yola çıkacak vatandaşları ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Bolu’da etkili olması beklenen kar yağışıyla alakalı; başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı... Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD da vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Pazartesi sabah ilk saatlerinden itibaren, Batı Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Bolu
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