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Yola dökülen saman balyaları trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Yola dökülen saman balyaları trafiği aksattı

Şanlıurfa'da üst geçide çarpan tırın taşıdığı saman balyaları yola dökülünce trafik aksadı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AT 1054 plakalı saman yüklü tır, Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Ali Saip Ursavaş Kışlası önünde bulunan üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsedeki saman balyaları yola savruldu.

Balyalar nedeniyle kentin en işlek bulvarında trafik aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgeye gelen trafik ekipleri önlem aldı.

Balyalar uzun süren uğraşlar sonucu bir başka araca yüklendikten sonra trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
saman Şanlıurfa TIR üst geçit

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