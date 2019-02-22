Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün kavşaktan ana yola çıkan biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergani-Diyarbakır karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kömürtaş köyü mevkiindeki biçerdövere kavşaktan ana yola çıktığı sırada bir yolcu minibüsü çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 20 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Biçerdöver sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.

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