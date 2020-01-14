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  4. Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüsü sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, sürücünün araç kullanırken, okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kocaali ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi. Minibüsteki yolcu, Adapazarı'na doğru giden sürücünün araç kullanırken, aynı anda okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

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