Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Zonguldak-Bartın kara yolunda Gemiciler köyü mevkisinde Nermin U. idaresindeki 67 EU 473 plakalı otomobil ile Bartın'a giden Murat S. idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada sürücü Nermin U, bebeği Defne U. ile yanında bulunan Nefise B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Nefise B, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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