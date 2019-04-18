HABER

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:44 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Zonguldak-Bartın kara yolunda Gemiciler köyü mevkisinde Nermin U. idaresindeki 67 EU 473 plakalı otomobil ile Bartın'a giden Murat S. idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada sürücü Nermin U, bebeği Defne U. ile yanında bulunan Nefise B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Nefise B, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

PARTNERKilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...
Şişli'de trafik kazası: 2 yaralıŞişli'de trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.