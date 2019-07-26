Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

SİVRİHİSAR(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Arslan Peker yönetimindeki 34 YK 1038 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Peker ile 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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