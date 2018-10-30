Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Gülüç beldesi mevkisinde bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 15 yolcu ile 3 personel yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

(İHA)

