Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Zonguldak-Antalya seferini yapan yolcu otob\u00fcs\u00fc, G\u00fcl\u00fc\u00e7 beldesi mevkisinde bir TIR'a arkadan \u00e7arpt\u0131. Kazada 15 yolcu ile 3 personel yaraland\u0131. \nOlay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. \n(\u0130HA)PARTNERKaradeniz'de bulundu! D\u00fcnyan\u0131n en eskisi!Kad\u0131na \u015fiddet bitmiyor! Bebekli kad\u0131n\u0131 d\u00f6verek bay\u0131ltt\u0131TSK'dan fla\u015f a\u00e7\u0131klama: 7 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi
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