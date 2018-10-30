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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta şehirler arası yolcu otobüsü TIR'a çarptı, kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Gülüç beldesi mevkisinde bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 15 yolcu ile 3 personel yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
metro turizm zulmü devam ediyor... Çakma mafya babası manipülatör galip'in arkasında hükümet oldugu için kimse de bir şey yapamıyor. Kaza yapan otobüslerin %90'ı metro turizme ait
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